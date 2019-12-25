В ЗакСе одобрили изменение порядка сноса государственных домов по программе реновации

Законопроект прошел третье чтение.

Исполнительные органы власти Петербурга смогут разрабатывать план мероприятий для снова государственных домов, которые включены в программу реновации. Соответствующее решение приняло Законодательное Собрание сегодня, 17 июня.

Законопроект прошел третье, окончательное, чтение. Он разрешит вопрос с развитием застроенных территорий, например, программу расселения хрущовок. Решение о сносе объектов капитального строительства, которые принадлежат городу, теперь смогут принимать в Смольном на основе утвержденного плана мероприятий.

Накануне стало известно, что в посёлке Песочный по решению суда возобновят строительство жилого комплекса.

Фото: Piter.TV