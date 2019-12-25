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В ЗакСе одобрили изменение порядка сноса государственных домов по программе реновации
Сегодня, 11:10
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nadezhda_sib

В ЗакСе одобрили изменение порядка сноса государственных домов по программе реновации

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Законопроект прошел третье чтение.

Исполнительные органы власти Петербурга смогут разрабатывать план мероприятий для снова государственных домов, которые включены в программу реновации. Соответствующее решение приняло Законодательное Собрание сегодня, 17 июня.

Законопроект прошел третье, окончательное, чтение. Он разрешит вопрос с развитием застроенных территорий, например, программу расселения хрущовок. Решение о сносе объектов капитального строительства, которые принадлежат городу, теперь смогут принимать в Смольном на основе утвержденного плана мероприятий. 

Накануне стало известно, что в посёлке Песочный по решению суда возобновят строительство жилого комплекса. 

Фото: Piter.TV 

 

 

Теги: государственные дома, законопроект, реновация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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