Для горожан должны стать доступнее зеленые зоны и рынки.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что в Петербурге изменили нормативы градостроительного проектирования. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Изменения в нормативах касаются проектирования школ, пешеходных зон, тематических парков, продуктовых рынков и других важных объектов. Специалисты сделали планировочную документацию более подробной и учитывающей все потребности горожан.

Отмечается, что для петербуржцев станут доступнее парки и рынки Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что стали известны подробности строительства бассейна в сквере Цоя.

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