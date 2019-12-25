В среду, 22 июля, стало известно о том, что в Петербурге изменили нормативы градостроительного проектирования. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Изменения в нормативах касаются проектирования школ, пешеходных зон, тематических парков, продуктовых рынков и других важных объектов. Специалисты сделали планировочную документацию более подробной и учитывающей все потребности горожан.
Отмечается, что для петербуржцев станут доступнее парки и рынки Северной столицы.
Ранее мы сообщали о том, что стали известны подробности строительства бассейна в сквере Цоя.
Фото:pixabay
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