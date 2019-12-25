В Петербурге изготовили почти 4 миллиона бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию

Такое число избирателей было зарегистрировано по данным на 1 января 2020 года.

Во вторник, 9 июня, стало известно, что в Петербурге изготовили 3 миллиона 846 тысяч 221 бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-службе Горизбиркома.

Такое число избирателей было зарегистрировано по данным на 1 января текущего года. Тираж отпечатали днем ранее, 8 июня. 695 тысяч бюллетеней пойдут на голосование с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ, автоматизированные урны для голосования). Все бюллетени поделят между 30 территориальными избиркомами.

Голосование начнется 25 июня. На 1 июля назначен день плебисцита.

Ранее мы писали, что Михаил Лебединский рассказал о противоэпедемических мерах во время голосования по поправкам в Конституцию.

Фото: st-petersburg.izbirkom.ru