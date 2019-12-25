Михаил Лебединский рассказал о противоэпедемических мерах во время голосования по поправкам в Конституцию

Мероприятия будут проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Всех участников голосования по поправкам в Конституцию РФ обеспечат средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщил Михаил Лебединский.

Одним из главных приоритетов организации общероссийского голосования является сохранность здоровья всех участников голосования. В этих целях избирательными комиссиями предпринимаются беспрецедентные меры. подчеркнул председатель Избирательной комиссии региона

Кроме того, на месте голосования будет организована дезинфекция и санобработка. Также будет контролироваться соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра.

О решении провести голосование 1 июля высказался и депутат Алексей Ломов:

В связи с беспрецедентными мерами по обеспечению безопасности на избирательных участках, я уверен, что можно спокойно идти голосовать по поправкам в Конституцию. Есть разные варианты голосования и избиратель может выбрать любой для себя приемлемый. Полная информация по работе избирательных участков и вариантах голосования скоро будет опубликована в открытом доступе. отметил парламентарий

Ранее мы рассказали о том, что волонтеры передадут подарки новорожденным в Ленобласти.

Фото: ЦИК Ленобласти