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В Петербурге изготовили памятник Александру Башлачеву
Сегодня, 13:11
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В Петербурге изготовили памятник Александру Башлачеву

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Однако точные даты по установке памятника пока не называются.

В Петербурге завершили отливку памятника поэту и музыканту Александру Башлачеву, которому в мае 2021 года исполнился бы 61 год, передает "Петербургский дневник"  со ссылкой на автора Марию Иванову-Очерет.

Автор сообщила, что отливка памятника завершена, однако осталось доделать несколько мелочей. Пока что добиться результатов по установке не удалось. По словам Ивановой-Очерет, из-за периода отпусков, договориться с людьми, связанными с процессом согласования, трудно. 

Мы не торопимся, но планомерно продолжаем работу по решению вопроса с установкой. Все будет, просто надо выждать паузу

 Мария Иванова-Очерет

Автор надеется, что памятник установят на набережной Невы на фоне железнодорожного Финляндского моста до конца этого года.

Ранее мы писали, что в Петербурге продолжают собирать 1 млн рублей на памятник Башлачеву.

Фото: Piter.tv

Теги: александр башлачев, памятник, петербург
Категории: Лента новостей,

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