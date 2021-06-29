В Петербурге изготовили памятник Александру Башлачеву

Однако точные даты по установке памятника пока не называются.

В Петербурге завершили отливку памятника поэту и музыканту Александру Башлачеву, которому в мае 2021 года исполнился бы 61 год, передает "Петербургский дневник" со ссылкой на автора Марию Иванову-Очерет.

Автор сообщила, что отливка памятника завершена, однако осталось доделать несколько мелочей. Пока что добиться результатов по установке не удалось. По словам Ивановой-Очерет, из-за периода отпусков, договориться с людьми, связанными с процессом согласования, трудно.

Мы не торопимся, но планомерно продолжаем работу по решению вопроса с установкой. Все будет, просто надо выждать паузу Мария Иванова-Очерет

Автор надеется, что памятник установят на набережной Невы на фоне железнодорожного Финляндского моста до конца этого года.

Ранее мы писали, что в Петербурге продолжают собирать 1 млн рублей на памятник Башлачеву.

Фото: Piter.tv