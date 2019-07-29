В Петербурге продолжают собирать 1 млн рублей на памятник Башлачеву

Письмо в поддержку установки памятника музыканту подписали многие известные люди и друзья поэта, в том числе Борис Гребенщиков, Диана Арбенина и Александр Сокуров.

В Петербурге продолжают собирать деньги на памятник музыканту Александру Башлачеву. На финальный этап создания – литье памятника из бронзы – требуется около миллиона рублей. Проект памятника создала петербургская художница при поддержке поклонников поэта.

Это, во-первых, тема лестницы, подъема. Башлачев все время был устремлен вверх, у него с полетом связано много, стремление к богу у него прослеживается. Плюс у него есть песня, где он говорит в символическом ключе: "Бежали мы, бежали вверх по лесенке". Такой жизненный путь, подъем по лестнице. Мария Иванова-Очерет, автор проекта

Памятник поэту и музыканту могут установить на набережной Невы на фоне Финляндского моста. Половину необходимой суммы на отливку скульптуры высотой в 2,5 метра уже удалось собрать.

Его поддерживали на каждом этапе просто люди, поклонники. Они, конечно, очень хотят его видеть, но нас очень мало для большого проекта. Поэтому, если вы можете поддержать, поучаствовать, то даже, потратив самую малую часть своих средств, 100-200 рублей, вы уже становитесь меценатом памятника и можете потом говорить друзьям, детям, что устанавливали памятник Башлачеву в Санкт-Петербурге. Мария Иванова-Очерет, автор проекта

Письмо в поддержку установки памятника подписали многие известные люди и друзья поэта. Автор надеется установить памятник в этом году – в мае исполнится 60 лет со дня рождения Башлачева.

Фото и видео: Piter.TV