В Петербурге избили журналиста у его дома

У мужчины все лицо было в крови.

В Петербурге 30 мая напали на журналиста Интернет-издания SOTA и сотрудника аппарата пресс-службы партии "Яблоко" Петра Иванова. Врачи Мариинской больницы диагностировали у него перелом костей носа и ушиб мягких тканей. Об этом сообщило СМИ.

Молодой человек рассказал, что двое неизвестных ждали его у дома. Сначала Иванов подумал, что это соседи. Неизвестные напали на него, ударили по лицу. Один из злоумышленников был в черной маске, куртке и шапке. Мужчина держал бутылку с сине-зеленой жидкостью. Журналист предполагает, что это могла быть зеленка. Перед тем, как скрыться, хулиганы спросили:" Будешь еще *** [ерунду] творить?".

После травмпункта Петр Иванов написал заявление в полицию.

Видео: Telegram / SOTA