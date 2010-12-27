Теплоходы остановились недалеко от Шлиссельбурга из-за тумана

Сложно понять, сколько теплоходов находится в акватории.

Туман в Волго-Балтийском бассейне мешает двигаться как грузовым, так и пассажирским судам. Теплоходы остановились недалеко от Шлиссельбурга. Об этом сообщают городские СМИ.

Очевидцы рассказывают, что у крепости "Орешек" чуть ли не бок о бок стоят два пассажирских судна. Представители компании "Водоходъ" подтвердили, что это их суда и сообщили, что под Петербургом застряли "Юрий Андропов" и "Леонид Соболев".

Команды теплоход объясняют, что не смогли двинуться дальше, так как туман создал плохую видимость и пока что сложно сказать, сколько вообще судов находятся в акватории. По различным данным, речь идет как о двух, так и 20 судах.

В четверг, 6 августа туман мешает приземляться самолетам в Пулково.

Фото: pixabay.com

