Туман мешает приземляться самолетам в Пулково

Свои коррективы в работы петербургского аэропорта Пулково внес туман, опустившийся ночью. Об этом сообщают городские СМИ.
На утреннем онлайн-табло воздушной гавани была отмечена задержка прибытия более десяти рейсов из разных городов России. В основном, речь идет о задержке в 15-20 минут, но несколько самолетов до сих пор кружат над Санкт-Петербургом, боясь приземлиться. Например, самолет из Екатеринбурга должен был приземлиться в Пулково в 6:30, только этого не произошло до сих пор. Также кружить над городом пришлось пилотам из Самары, Барнаула, Челябинска и Москвы.
Представители авиакоманий подтвердили, что причиной задержки стали погодные условия, в Пулково эту информацию не подтвердили.
Ранее: Пассажиры вновь смогут улететь прямым рейсом из Петербурга до Нальчика и обратно.
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