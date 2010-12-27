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Туман мешает приземляться самолетам в Пулково
Сегодня, 11:20
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nastya960
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Туман мешает приземляться самолетам в Пулково

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В основном, речь идет о задержке в 15-20 минут.

Свои коррективы в работы петербургского аэропорта Пулково внес туман, опустившийся ночью. Об этом сообщают городские СМИ.

На утреннем онлайн-табло воздушной гавани была отмечена задержка прибытия более десяти рейсов из разных городов России. В основном, речь идет о задержке в 15-20 минут, но несколько самолетов до сих пор кружат над Санкт-Петербургом, боясь приземлиться. Например, самолет из Екатеринбурга должен был приземлиться в Пулково в 6:30, только этого не произошло до сих пор. Также кружить над городом пришлось пилотам из Самары, Барнаула, Челябинска и Москвы.

Представители авиакоманий подтвердили, что причиной задержки стали погодные условия, в Пулково эту информацию не подтвердили. 

Ранее: Пассажиры вновь смогут улететь прямым рейсом из Петербурга до Нальчика и обратно.

Фото: Pixabay.com

 

 

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Теги: задержка рейсов , пулково , самолет
Категории: Лента новостей Новости СПб

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