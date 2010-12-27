Пассажиры вновь смогут улететь прямым рейсом из Петербурга до Нальчика и обратно

С середины осени авиаперевозчик запустит данный маршрут из "Пулково".

Из Санкт-Петербурга можно будет улететь прямым рейсом в Нальчик. О возобновлении маршрута сообщили представители авиакомпании Nordwind Airlines.По данным сотрудников перевозчика, самолеты будут курсировать из Северной столицы и обратно с 30 октября.

Спикеры отметили, что рейсы по данному направлению будут вылетать дважды в неделю: по вторникам и субботам. На борту воздушного судна Embraer-190 смогут одновременно находиться 110 пассажиров.

Напомним, что ранее из "Пулково" рейс до Кабардино-Балкарии выполнял лоукостер "Победа". Однако, с апреля 2018 года движение прекратилось. По информации от представителей авиакомпании Nordwind Airlines, данное направление также востребовано, как и московское. Самолеты были забиты на сто процентов.

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