В Петербурге из-за сообщений о бомбе проверили все станции метро

Подозреваемого отвезли в психиатрическую больницу.

Полиция задержала подозреваемого, который сообщил о готовящемся взрыве в метрополитене Петербурга. Мужчина направил угрозу на электронную почту ФСБ 28 апреля. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

По словам злоумышленника, взрыв произойдет на этой неделе во время прибытия Владимира Путина в Петербург. Напомним, что президент приехал в Северную столицу на 27 и 28 апреля.

Полицейские осмотрели 72 станции метрополитена и опасных устройств и веществ не обнаружили.

Вечером того же дня на улице Вавилова в Колпино задержали 34-летнего подозреваемого. У него изъяли корпус учебной гранаты и системный блок. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Мужчину направили в городскую психиатрическую больницу №6.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге "минировали" банк, фабрики и торговые центры.

Фото: Piter.TV