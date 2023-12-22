В Петербурге из-за порывистого ветра объявлен "желтый" уровень погодной опасности 7 апреля

Его порывы могут достигать 15-17 м/с.

В Петербурге из-за порывистого ветра с 18:00 воскресенья, 7 апреля, до 04:00 понедельника, 8 апреля, объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, сегодня и завтра ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 15-17 м/с.

В администрации Петербурга попросили водителей проявлять особую осторожность и по возможности отказаться от использования автомобилей в связи с высоким риском аварий. Кроме того, более внимательными стоит быть и пешеходам.

Несмотря на порывистый ветер в городе, по словам синоптиков, продолжается рост температуры воздуха. На следующей неделе жители Петербурга и Ленобласти почувствуют настоящую весну.

Фото: Piter.TV