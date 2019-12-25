В Петербурге из-за ремонта дамбы в тоннеле вводятся ограничения движения

С временными неудобствами водители столкнутся с 23 по 26 марта.

В тоннеле судопропускного сооружения С-1 введут временные ограничения движения транспорта по полосам из-за ремонтных работ. Об этом сообщил телеканал "78".

Известно, что ограничения движения установят по следующему графику: внешнее кольцо транспортного отсека Финской стороны — с 23 по 24 марта, внутреннее кольцо транспортного отсека Невской стороны — с 24 по 26 марта.

Для ввода и вывода подъёмной техники транспорт будут останавливать перед въездом в тоннель. Однако это займёт не более 10 минут.

Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим, а также следить за сообщениями на информационных табло и дорожной разметкой.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге три трамвая изменят свое движение на выходных.

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