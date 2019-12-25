В Петербурге три трамвая изменят свое движение на выходных

Изменения затронут трамвайные маршруты № 21, №55 и №58.

В субботу утром, 21 марта, стало известно, что до начала новой рабочей недели, три трамвая в северном районе города будут ходить по другим маршрутам. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Перемены связаны с ремонтом кабельной сети. Уточняется, что движение трамваев закроется на проспекте Энгельса и на промежутке от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.

Из этого следует, что трамвай №21 после остановки "Приморский проспект" будет ехать в сторону Выборгского шоссе , а после отправится к станции метро "Озерки". Обратный путь трамвая будет лежать через проспект Просвещения и проспект Луначарского.

Трамвай № 55 начнет маршрут от остановки "Улица Шаврова" и продолжит движение до проспекта Энгельса, а затем, через Выборгское шоссе, доберется до станции метро "Озерки". Обратно трамвай будет ехать по проспекту Луначарского.

Трамвай № 58 начнет путь от остановки "улица Жени Егоровой", проследует до проспекта Луначарского, а после отправиться до конечной станции "Проспект Культуры".

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Фото: pexels