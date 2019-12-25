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Из Петербурга в Шереметьево запустят автобусный маршрут
Сегодня, 20:46
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fvbykov

Из Петербурга в Шереметьево запустят автобусный маршрут

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Первые автобусы в Москву отправятся в середине апреля.

По сообщению пресс-соудбы компании Ecolines, автобусный перевозчик планирует открыть новый маршрут между Петербургом и Москвой. Конечной точкой для путешественников станет аэропорт "Шереметьево". Отмечается, что первые автобусы отправятся 15 апреля, ходить они будут три раза в день, а вся дорога займет порядка 8,5 часов.

Ранее мы сообщали, что 13 марта трамваи, следующие по проспекту Авиаконструкторов, встали в непредвиденную пробку. Виновником затора оказался "Фольксваген", который подрезал трамвай недалеко от дома №25.

Фото: pxhere.com

Теги: маршрут, петербург, шереметьево
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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