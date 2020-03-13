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Иномарка вызвала столпотворение трамваев на проспекте Авиаконструкторов

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Водитель "Фольксвагена" не пострадал.

В двенадцатом часу дня в пятницу, 13 марта, трамваи, следующие по проспекту Авиаконструкторов, встали в непредвиденную пробку. Виновником затора оказался "Фольксваген", который подрезал трамвай недалеко от дома №25 по проспекту.

Судя по фотографиям в соцсетях, водитель иномарки не пострадал. Как именно произошло столкновение транспорта, пока неясно. Петербуржцы предположили, что нерадивый автомобилист просто не посмотрел по сторонам и не увидел трамвай.

Не увидеть трамвай или автобус, это как не заметить танк - талант особый нужен.

– возмутился один пользователь.

 

При таком угле, трамвая в зеркале нет, головой вертеть надо.

– добавил второй.

На Стрелке Васильевского острова отключились светофоры.

Видео, фото: Алексей Назаренко, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Теги: дтп с трамваем, иномарка, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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