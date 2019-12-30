На Стрелке Васильевского острова отключились светофоры

Утром 13 марта многие петербуржцы застряли в светофорной пробке на стрелке Васильевского острова: около 10.30 на участке отключились все светофоры, из-за чего дороги погрузились в хаос.
Недовольные автомобилисты отметили, что регулировщики на стрелке не появились, поэтому водителям приходилось почти мысленно договариваться о проезде в ту или иную сторону.
Да, здесь такое частенько бывает. От сырости....
– пошутили петербуржцы.
Вернулись ли светофоры к своей привычной работе спустя два часа, неизвестно.
Ранее мы рассказывали, что на ЗСД образовалась пробка из-за перевернувшейся бетономешалки.
Фото: Амиля Алескарова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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