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Alena_Zinovieva
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На ЗСД образовалась пробка из-за перевернувшейся бетономешалки

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Большегруз перекрыл движение по скоростной автомагистрали.

Днем 12 марта на ЗСД произошла авария с участием большегруза. По словам очевидцев, на двухъярусном мосту через Морской канал перевернулась бетономешалка. В сети появились фото и видео с места происшествия.

Что стало причиной ДТП, неизвестно. По предварительной информации, водитель большегруза не справился с управлением и перевернул многотонную машину на бок.

В результате на ЗСД образовалась пробка. На Центральном участке для проезда в южном направлении осталась всего одна полоса. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Ранее мы писали, что "Солярис" попытался уйти от аварии, но вылетел на встречку в Девяткино.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ином Болтаев

Теги: авария, бетономешалка, дтп на зсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, ДТП,

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