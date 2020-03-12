На ЗСД образовалась пробка из-за перевернувшейся бетономешалки

Большегруз перекрыл движение по скоростной автомагистрали.

Днем 12 марта на ЗСД произошла авария с участием большегруза. По словам очевидцев, на двухъярусном мосту через Морской канал перевернулась бетономешалка. В сети появились фото и видео с места происшествия.

Что стало причиной ДТП, неизвестно. По предварительной информации, водитель большегруза не справился с управлением и перевернул многотонную машину на бок.

В результате на ЗСД образовалась пробка. На Центральном участке для проезда в южном направлении осталась всего одна полоса. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Ранее мы писали, что "Солярис" попытался уйти от аварии, но вылетел на встречку в Девяткино.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ином Болтаев