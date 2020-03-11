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"Солярис" попытался уйти от аварии, но вылетел на встречку в Девяткино

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Водитель не увидел знак "уступи дорогу".

Как сообщают свидетели, в пятницу, 11 марта, на въезде на внутреннее кольцо КАД в Девяткино произошла авария. 

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как в месте, где висит знак "уступи дорогу" чуть не произошло страшное ДТП. Водитель "Соляриса" не увидел знак, подрезал встречную машину и вылетел на встречку. 

О состоянии владельцев авто ничего неизвестно. 

Ранее мы писали, что свет в Выборгском районе дали в шесть часов вечера.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: дтп, кад, нарушение пдд, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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