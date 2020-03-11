"Солярис" попытался уйти от аварии, но вылетел на встречку в Девяткино

Водитель не увидел знак "уступи дорогу".

Как сообщают свидетели, в пятницу, 11 марта, на въезде на внутреннее кольцо КАД в Девяткино произошла авария.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как в месте, где висит знак "уступи дорогу" чуть не произошло страшное ДТП. Водитель "Соляриса" не увидел знак, подрезал встречную машину и вылетел на встречку.

О состоянии владельцев авто ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что свет в Выборгском районе дали в шесть часов вечера.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".