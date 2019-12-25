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В Петербурге из-за коронавируса стали в восемь раз меньше красть люки
Сегодня, 9:48
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге из-за коронавируса стали в восемь раз меньше красть люки

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Позитивную тенденцию специалисты объясняют ограничениями для пунктов приема цветмета и проведением профилактических мероприятий.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что в Петербурге из-за коронавируса стали в восемь раз меньше красть люки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

В ведомстве отметили, что с начала года в Петербурге зафиксировали две кражи люков. При этом за аналогичный период прошлого года в Северной столице пропало 16 инцидентов, в результате которых с объектов ТЭКа сняли 59 люков. 

Эксперты объясняют необычное падение краж тем, что во время ограничительных мер из-за коронавируса не работали пункты приема цветных металлов. 

Ранее мы сообщали о том, что могильные вандалы вывозили спиленные кресты на "Газели" в Павловске.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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