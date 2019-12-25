Могильные вандалы вывозили спиленные кресты на "Газели" в Павловске

Мужчин задержали за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Вечером 7 июля в полицию обратился дежурный Всероссийского института растениеводства. Он сообщил, что в этот день видел двух неизвестных на лютеранском кладбище в Павловске. По его словам, вандалы демонтировали металлические кресты с надгробий и грузили их в "Газель". Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Стражам порядка удалось оперативно поймать осквернителей могил. Подозреваемыми оказались житель Республики Коми 1957 года рождения и мигрант 1964 года рождения. Оба находились в Петербурге без регистрации.

Позже выяснилось, что "Газель", на которую грузили кресты, принадлежит жителю Ломоносовского района. На мужчин составили административные протоколы, 8 июля завели уголовное дело за надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Уроженца Республики Коми отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что в Ленобласти пенсионерка помешала вандалам разрисовать электричку.

Фото: pixabay.com