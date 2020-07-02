В Ленобласти пенсионерка помешала вандалам разрисовать электричку

Молодые люди оттолкнули женщину, она упала и получила травму колена.

В Петербурге транспортные полицейские выразили благодарность пенсионерке, которая помогла задержать двух вандалов, раскрасивших вагоны электрички из аэрозольных баллончиков. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербург — Витебского линейного отдела МВД России на транспорте.

Женщина обратилась к полицейским с просьбой установить личности и разыскать двух молодых людей. Пенсионерка (59 лет) вечером возвращалась домой на электричке. На станции "Чаща" Ленобласти она увидела, как двое молодых людей раскрашивают вагоны из баллончиков. Она попыталась помешать им, но один парень толкнул её, женщина упала и повредила колено.

Полиция задержала 19-летнего первокурсника мединститута и 22-летнего грузчика. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по факту вандализма. Младший граффитист также стал фигурантом дела по статье "Хулиганство".

Пенсионерке вручили почётную грамоту за активную жизненную позицию.

Вандалы снова испортили граффити с Бодровым.

Видео: предоставлено пресс-службой Петербург — Витебского линейного отдела МВД России на транспорте.