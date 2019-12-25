На Литейном проспекте ограничат движение транспорта в ночное время

Работы организует ООО "ПетербургГаз".

С 11 по 15 мая на Литейном проспекте от улицы Чайковского до Фурштатской улицы с 23:00 до 06:00 ограничат движение транспорта. На участке будут прокладывать инженерные сети. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Также с 12 по 23 мая ограничения будут действовать на улице Академика Лебедева от Арсенальной набережной до улицы Комсомола. Там будут размещать временное ограждение.

Ранее Piter.TV сообщил об ограничениях для водителей в тоннеле у Гренадерского моста, Бокситогорской улице, Тихорецком проспекте. Они вступят в силу уже в конце этой недели.

Фото: Piter.TV