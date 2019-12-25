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На Литейном проспекте ограничат движение транспорта в ночное время
Сегодня, 16:34
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nadezhda_sib

На Литейном проспекте ограничат движение транспорта в ночное время

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Работы организует ООО "ПетербургГаз".

С 11 по 15 мая на Литейном проспекте от улицы Чайковского до Фурштатской улицы с 23:00 до 06:00 ограничат движение транспорта. На участке будут прокладывать инженерные сети. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Также с 12 по 23 мая ограничения будут действовать на улице Академика Лебедева от Арсенальной набережной до улицы Комсомола. Там будут размещать временное ограждение. 

Ранее Piter.TV сообщил об ограничениях для водителей в тоннеле у Гренадерского моста, Бокситогорской улице, Тихорецком проспекте. Они вступят в силу уже в конце этой недели.

Фото: Piter.TV

Теги: ограничения движения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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