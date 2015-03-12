В Петербурге из-за дорожных работ с 10 мая вводят ограничения движения

В Петербурге стартуют ремонтные работы на Тихорецком проспекте.

В понедельник, 10 мая, в Петербурге стартуют ремонтные работы на Тихорецком проспекте. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

Ремонтировать будут участок от улицы Гидротехников до Светлановского проспекта протяженностью (0,94 километра). Стоимость работ оценивается в 83 миллиона рублей.

С 10 мая по 25 мая специалисты будут менять асфальтобетонное покрытие трамвайных путей, в июле-августе займутся заменой асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров. Движение в этот период будет ограничено.

Также с 21:00 10 мая до 7:00 17 мая движение транспорта будет ограничено по тоннелю у Гренадерского моста, а с 11 мая по 30 июня из-за прокладки газопровода ограничения коснутся участка Бокситогорской улицы.

Также в Петербурге движение транспорта 8 и 9 мая ограничат из-за праздничного автопробега.

Фото: Piter.tv