С 20 марта в Петербурге ограничат движение по пяти улицам

На одном из участков движение перекроют вовсе.

С 20 марта в Петербурге вступят в силу несколько новых ограничений движения. О них предупредили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Так, с субботы до 2 апреля закроется движение транспорта по участку Студенческой улицы от Ланского шоссе до Сердобольской улицы. Объехать закрытый участок можно будет по Ланскому шоссе, улицам Омской и Сердобольской, Большому Сампсониевскому проспекту. Также с субботы и до 14.00 22 марта затруднится движение по Лиговскому проспекту от Воздухоплавательной улицы до Барклаевской улицы.

С 20 марта и по 11 апреля ограничат движение по проспекту Наставников у Ленской улицы, а с того же дня, но до 26 августа затруднится проезд по Заозерной улице от набережной Обводного канала до Смоленской улицы, где будут прокладывать инженерные сети. Также с 20 марта до 28 апреля ограничится проезд по проспекту Шаумяна от Республиканской улицы до Якорной улицы.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году на ремонт дорог Петербурга потратят 7,1 млрд рублей.

Фото: Piter.TV