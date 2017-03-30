В Петербурге из-за бушующего ветра закрыли парки, сады и скверы

Жителей просят временно отказаться от прогулок.

В Петербурге бушует ветер. Из-за этого в Северной столице закрыли парки, сады и скверы в 70 зеленых зонах города. Об этом сообщили 20 июня в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Петербуржцы и туристы не смогут попасть в Юсуповский, Выборгский, Мытнинский, Таврический и Овсянниковский сады, Казанский и Екатерининский скверы, Лопухинский сад, Екатеринский и Петровский парки. Горожан предупредили, что во время ветра падают ветки и деревья, что опасно для жизни тех, кто находится под ними.

Некоторые деревья уже не выдерживают сильных порывов. Специалисты ликвидируют последствия в Петровском парке и Пионерском саду. Пресс-служба Красногвардейского района

Решение об открытии будет приниматься в зависимости от погоды. Жителей просят временно отказаться от прогулок.

Ранее мы писали, что в Петербурге 21 июня будет задувать ветер.

Фото: Piter.tv