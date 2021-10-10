В Петербурге из-за антициклона 23 февраля не ожидается осадков

Температура воздуха составит до -4 градусов.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус написал у себя в Facebook, что на погоду 23 февраля будет влиять промежуточный гребень антициклона. Однако небольшие осадки все равно ожидаются – в начале дня возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

В течение дня температура воздуха в городе составит -2…-4 градуса. В Ленобласти – от -1 до -6 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет расти, но оно останется ниже нормы.

Ранее мы сообщали, что Беглов поручил увеличить в Петербурге объем плановой медпомощи.

Фото: Piter.TV