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Беглов поручил увеличить в Петербурге объем плановой медпомощи
Сегодня, 8:10
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Беглов поручил увеличить в Петербурге объем плановой медпомощи

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На эти цели выделят 152,8 млрд рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил комздраву увеличить в городе объемы плановой помощи в 2022 году. Градоначальник подчеркнул, что в Петербурге во время пандемии продолжали оказывать лечение онкобольным, а также делались плановые операции. Теперь необходимо увеличить темпы.

По словам Беглова, на эти цели выделят 152,8 млрд рублей.

В период спада заболеваемости жизненно важно оперативно возвращать стационары к работе по основному профилю. Необходимо увеличивать объемы плановой помощи больным - потребность в ней высока.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

В 2021 году в Петербурге было открыто четыре госпиталя-трансформера для заболевших коронавирусом. Их можно довольно быстро переоборудовать в красные зоны на пике заболеваемости.

Ранее мы сообщали, что петербургский бизнесмен приобрел бизнес-центр на шоссе Революции. 

Фото: pixabay 

Теги: аександр беглов, плановая медпомощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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