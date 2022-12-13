Вопросы безопасности во время мероприятий в Петербурге будут координировать с военными

В северной столице установлен уровень базовой готовности.

Администрация Санкт-Петepбурга будет согласовывать вопросы городской безопасности с силовиками и военными. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Тему безопасности во время мероприятий в северной столице на заседании оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных указом президента России, обсудили Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, представители силовых ведомств и руководства ЗВО (Западного военного округа).

Губернатор отметил особую значимость координации работы всех служб и ведомств, включая ЗВО. Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

В Смольном напомнили, что северная столица является регионом,в котором установлен уровень базовой готовности.

Ранее мы сообщили о том, как Беглов заявил о готовности Петербурга к строительству ВСМ в Москву.

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