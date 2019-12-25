Петербургский бизнесмен приобрел бизнес-центр на шоссе Революции

Предположительно, цена покупка составила 500 млн рублей.

В Петербурге бизнесмен, владелец УК "Меридиан" Евгений Гуревич купил на шоссе Революции бизнес-центр. Центр продала группа компаний, которая связана с экс-министром связи России Леонидом Рейманом, передает "Коммерсант".

По оценкам экспертов, покупка обошлась в 500 млн рублей, но сами стороны не называли точную цену. Сообщается, что объект куплен в инвестиционных целях. Владелец постепенно выставляет на продажу свои объекты на рынке. Так, среди них - бизнес-центр "Марата, 6" и помещения в здании на Невском проспекте, 54.

Ранее владелец отеля "Эрмитаж" выступил против продажи объекта по заниженной стоимости. Стоимость подняли на 800 млн рублей

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