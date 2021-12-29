Владелец отеля "Эрмитаж" выступил против продажи объекта по заниженной стоимости

Собственник гостиницы "Эрмитаж" на улице Правды пытается через суд оспорить стоимость объекта на торгах. Он считает ее слишком низкой, сообщил "Коммерсант". Имущественный комплекс был арестован и выставлен на аукцион.

Заседание накануне состоялось в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти. Истцом выступает АО "МБИК". В компании считают, что заниженная стоимость серьезно нарушает ее права, так как по факту имущество стоит дороже. Продажа может уничтожить организацию, так как гостиничный бизнес является ее основной деятельностью.

Начальная стоимость лота составила 2,7 млрд рублей. После переоценки ее увеличили до 3,5 млрд рублей. "МБИК" не согласна и с этой суммой. По мнению экспертов, таким образом собственник хочет оттянуть сроки проведения торгов и самостоятельно расплатиться с кредиторами.

Иск был удовлетворен лишь частично. Суд определил приостановку торгов, но не остановку исполнительных производств.

Восьмиэтажная гостиница расположена на улице Правды, в доме 10 лит. А, она продается вместе с земельным участком. Свою работу отель начал в 2013 году. Михаил Пиотровский, гендиректор Эрмитажа, тогда говорил, что этот пятизвездочный отель — единственный в России и мире получил право использовать товарные знаки Эрмитажа на основании лицензионного договора.

Фото: ВКонтакте / Официальная гостиница Государственного Эрмитажа