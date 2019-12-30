Из петербургской психиатрической больницы сбежал осужденный наркоман

В лечебнице заявили, что беглец не опасен для людей.

Из третьей психиатрической больницы в Петербурге, расположенной на Фермском шоссе, сбежал наркоман. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие" 9 января.

Отмечается, что беглец покинул лечебницу вечером 8 января через окно с решеткой, мужчина убежал на волю, в чем был - в синей пижаме и коричневых тапках. В больнице признались, что решетка на окнах не закрывается.

Петербуржца принудительно отправили лечиться 25 ноября после решения суда. Мужчине, осужденного за хранение наркотиков, поставили диагноз смешанной и тревожной реакции. Врачи отметили, что беглец не опасен для окружающих его людей.

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