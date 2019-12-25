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Пенсионерка из квартиры на Передовиков лишилась денег, медалей и редких монет
Сегодня, 10:09
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himif

Пенсионерка из квартиры на Передовиков лишилась денег, медалей и редких монет

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Ценности пропали после визита установщиков окон.

Во вторник, 2 июня, в полицию сообщили об ограбленной квартире в доме №11 по улице Передовиков. Как рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах, из жилища пропали документы на квартиру, ордена и медали ВОв, а также коллекция монет и 100 тысяч рублей наличными.

Хозяйкой квартиры оказалась 68-летняя петербурженка. Как злоумышленник проник в квартиру, пока неясно, однако пенсионерка рассказала, что пропажу ценностей она заметила после ухода неизвестных, которые устанавливали ей окна. Двери и окна в квартире не имеют типичных для взлома повреждений. Ущерб хозяйка оценила в 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее мы рассказывали, как в Петербурге охранник забил резиновой палкой постояльца хостела.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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