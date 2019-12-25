В Петербурге разыскивают двух пациентов с подозрением на коронавирус

Они покинули Александровскую больницу, не дождавшись результата теста.

Два пациента больницы №2 ушли из стационара, не дождавшись результата теста на коронавирус. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Теперь граждан разыскивает полиция. Одного из них перевели в Александровскую больницу 12 апреля с предварительным диагнозом "пневмония". Мужчина покинул учреждение, не пройдя осмотр.

Ранее 12 апреля из больницы сбежал еще один пациент.

Результаты тестов на COVID-19 пока не пришли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Фото: alexhospital.ru