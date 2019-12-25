Зараженный коронавирусом восьмиклассник сбежал из больницы в Гатчине

В ночь на 29 ноября из инфекционного отделения клинической межрайонной больницы в Гатчине сбежал восьмиклассник. Подросток находился на лечении с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Установлено, что 16-летний молодой человек самовольно покинул медучреждение. О его местонахождении до сих пор ничего не известно.
Школьник ранее уже убегал из дома. Состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3 691 человека.
Фото: Piter.TV
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