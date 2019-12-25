  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге коронавирусом заболел 3691 человек
Сегодня, 10:40
88
nastya960

В Петербурге коронавирусом заболел 3691 человек

0 0

Из стационаров выписали более 1800 человек.

За последние сутки в России подтвердили 26 338 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 5565 (21,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3691 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 210. За последние сутки подтверждена смерть 368 пациентов. В Петербурге подтвердили 20 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 17 247 человек, в том числе 1830 человек в Петербурге и 196 – в Ленинградской области. 

Специалист рассказал, когда заболеваемость коронавирусом в Петербурге пойдет на спад.

Фото: Piter.tv

Теги:
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии