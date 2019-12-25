В Петербурге коронавирусом заболел 3691 человек

Из стационаров выписали более 1800 человек.

За последние сутки в России подтвердили 26 338 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 5565 (21,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3691 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 210. За последние сутки подтверждена смерть 368 пациентов. В Петербурге подтвердили 20 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 17 247 человек, в том числе 1830 человек в Петербурге и 196 – в Ленинградской области.

Специалист рассказал, когда заболеваемость коронавирусом в Петербурге пойдет на спад.

Фото: Piter.tv