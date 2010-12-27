В Красногвардейском районе из Lexus украли полмиллиона рублей

Злоумышленники разбили стекло багажника.

В машине 58-летнего мужчины разбили стекло багажника и вытащила оттуда 500 тысяч рублей. Инцидент произошел в среду, 29 августа. Об этом сообщает ГУ МВД РОССИИ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Лексус был припаркован у дома №5 по Апрельской улице, когда 58-летний хозяин вернулся в машину, он обнаружил, что в багажнике разбито стекло. Вместе с этим он обнаружил пропажу сумки, в которой находились документы и 500 тысяч рублей. Подозреваемых ищут сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ (кража). ГУ МВД РОССИИ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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