В Красногвардейском районе из Lexus украли полмиллиона рублей

В машине 58-летнего мужчины разбили стекло багажника и вытащила оттуда 500 тысяч рублей. Инцидент произошел в среду, 29 августа. Об этом сообщает ГУ МВД РОССИИ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Лексус был припаркован у дома №5 по Апрельской улице, когда 58-летний хозяин вернулся в машину, он обнаружил, что в багажнике разбито стекло. Вместе с этим он обнаружил пропажу сумки, в которой находились документы и 500 тысяч рублей. Подозреваемых ищут сотрудники полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ (кража).
ГУ МВД РОССИИ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Ранее на платной стоянке на Луначарского у бизнесмена украли из машины 5,5 млн рублей.
Фото: pixabay.com