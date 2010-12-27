На платной стоянке на Луначарского у бизнесмена украли из машины 5,5 млн рублей

Вор разбил стекло и вытащил портфель с наличкой.

У Петербургского бизнесмена из машины пропало 5,5 миллионов рублей. Предприниматель оставил крупную сумму денег в припаркованной иномарке вечером 19 июля, а утром не обнаружил наличных в транспортном средстве. Стоит отметить, что машина находилась на территории платной стоянки.

Инцидент произошел на парковке около 110 здания на проспекте Луначарского. По сведениям полиции неизвестный грабитель разбил стекло в машине "Тойота Крузер", чтобы поживиться ценностями.Из салона он забрал портфель, в котором мужчина оставил крупную сумму денег. Также в сумке лежали документы, банковские карты и печать организации.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств преступления. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv