Над российской вакциной работают три группы исследователей.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что в Петербурге начнутся клинические исследования вакцины от коронавируса в июле. Об этом сообщает новосибирский научный центр "Вектор".

Известно, что в Северной столице над вакциной от коронавирусной инфекции трудятся сразу три группы исследователей. Предварительно, это около 80 человек.

В настоящий момент, процесс разработки вакцины вышел на финальную стадию.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге студентов медвузов бросят на борьбу с коронавирусом.

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