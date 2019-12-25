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В Петербурге начнутся клинические исследования вакцины от коронавируса в июле
Сегодня, 18:29
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В Петербурге начнутся клинические исследования вакцины от коронавируса в июле

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Над российской вакциной работают три группы исследователей.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что в Петербурге начнутся клинические исследования вакцины от коронавируса в июле. Об этом сообщает новосибирский научный центр "Вектор".

Известно, что в Северной столице над вакциной от коронавирусной инфекции трудятся сразу три группы исследователей. Предварительно, это около 80 человек.

В настоящий момент, процесс разработки вакцины вышел на финальную стадию.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге студентов медвузов бросят на борьбу с коронавирусом.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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