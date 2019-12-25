В Петербурге исправили закон о квотах на рабочие места для инвалидов

Теперь компаниям не удастся уклониться от требований законодательства.

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что Заксобрание Петербурга приняло в третьем чтении поправки в закон о квотах на рабочие места для инвалидов. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Известно, что поправки в документ разработал комитет по социальной политике. Теперь компании обязаны предоставлять подтвержденные трудовые договоры, чтобы доказать исполнение квоты. Предполагается, что работодателям так не удастся уклониться от требований законодательства.

Отмечается, что в компаниях, где штат насчитывает около 100 человек квота составляет 2,5% от среднесписочной численности работников.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские депутаты одобрили "балконную амнистию".

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