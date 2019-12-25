Поправка разработана фракцией "Единая Россия".

В среду, 12 февраля, стало известно, что петербургские депутаты одобрили "балконную амнистию". Об этом сообщил глава комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок.

Депутаты поддержали внесение изменения в статью 18 закона "Об административных правонарушениях" и защищает владельцев балконов. Напомним, что в Петербурге предложили штрафовать горожан, остекливших балконы до 11 января текущего года. Если балконы были застеклены до упомянутого числа, то штраф на владельцев закрытых лоджий не распространяется.

Отметим, что штрафы касаются только тех петербуржцев, которые живут в исторических домах.

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