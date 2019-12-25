Экраноплан оснащен интеллектуальной системой управления.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что в Петербурге испытают беспилотный экраноплан на солнечной энергии. Его разработали специалисты петербургского Политеха (СПбПУ) под руководством Алексея Майстро.

Известно, что автономный аппарат носит название "Шторм-600". Его планируют использовать для перевозки грузов, патрулирования и фотофиксации.

Отмечается, что грузоподъемность "Штарома-600" 100 килограмм.

Ранее мы сообщали о том, что вандалы облили краской грифонов на Банковском мосту.

Фото:research.spbstu.ru