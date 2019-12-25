Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что в Петербурге испытают беспилотный экраноплан на солнечной энергии. Его разработали специалисты петербургского Политеха (СПбПУ) под руководством Алексея Майстро.
Известно, что автономный аппарат носит название "Шторм-600". Его планируют использовать для перевозки грузов, патрулирования и фотофиксации.
Отмечается, что грузоподъемность "Штарома-600" 100 килограмм.
Ранее мы сообщали о том, что вандалы облили краской грифонов на Банковском мосту.
Фото:research.spbstu.ru
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