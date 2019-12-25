В Петербурге испекли пиццу с портретом автора закона о "наливайках"

Фотографию с пиццей в Facebook опубликовал участник Союза независимых рестораторов и владелец бара Александр Романенко.

Владельцы одного из авторских баров Петербурга испекли пиццу с портретом депутата — автора законопропекта о "наливайках" Дениса Четырбока. И пригласили на посиделки. Парламентарий заявил, что приглашения не получал.

Фотографию с пиццей в Facebook опубликовал участник Союза независимых рестораторов и владелец бара "Бакунин" Александр Романенко.

Напоминаем о себе и приглашаем Дениса Четырбока отведать пиццу в маленький ресторанчик, расположенный в жилом доме за пределами Центрального района. Александр Романенко

Депутат отметил, что не видел этого приглашения, так как не сидит в Facebook, он более активно пользуется ВКонтакте" и Telegram.

Денис Четырбок является автором горячо обсуждаемого закона о "наливайках", запрещающего продать алкоголь в заведениях, площадью менее 50 квадратных метров. После волны возмущения требования смягчили, снизив "минимальный" размер заведений до 25 м2. Однако это касается только заведений, которые находятся в центре Петербурга — в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах.

Ранее Беглов выпил сока в баре, который может закрыться из-за закона о "наливайках".

Фото: Facebook/ Александр Романенко