В Петербурге искусственный интеллект учат выявлять язву и рак по фото

В пятницу, 7 января, корреспонденты телеканала "Известия" сообщили, что петербургские ученые создали специальную систему, в которой искусственный интеллект может выявить язву и рак.
В систему загружают изображения, которые были получены в ходе эндоскопических исследований. Программа проводит глубокий анализ и в итоге может обнаружить патологические изменения. Искусственный интеллект, сравнивая данные, может выявить также характер отклонения.
На данный момент новая программа проходит тестирование. Ученые уверены, что в будущем искусственный интеллект сможет определять гастрит, язвы, а также различные новообразования и опухоли.
Ранее мы писали, что ученые обозначили сценарии развития ситуации с COVID-19 в России.
Фото: pixabay
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