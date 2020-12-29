В Петербурге искусственный интеллект учат выявлять язву и рак по фото

Компьютерная система анализирует фото внутренних органов.

В пятницу, 7 января, корреспонденты телеканала "Известия" сообщили, что петербургские ученые создали специальную систему, в которой искусственный интеллект может выявить язву и рак.

В систему загружают изображения, которые были получены в ходе эндоскопических исследований. Программа проводит глубокий анализ и в итоге может обнаружить патологические изменения. Искусственный интеллект, сравнивая данные, может выявить также характер отклонения.

На данный момент новая программа проходит тестирование. Ученые уверены, что в будущем искусственный интеллект сможет определять гастрит, язвы, а также различные новообразования и опухоли.

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