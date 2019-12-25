В Петербурге выставили на продажу помещение в Доме Виллие на Английской набережной

Начальная цена лота – 3 с небольшим миллиона рублей.

В Петербурге проведут электронный конкурс по продаже помещения в особняке на Английской набережной, 74А. Как рассказали в пресс-службе ДОМ.РФ, в Доме Виллие ищут хозяина для помещения площадью 75,8 квадратного метра.

Отмечается, что здание построили в XVIII веке, в нем сначала располагались палаты, затем, после национализации, дом стал использоваться как жилой. Владельцами дома поочередно были промышленник Никита Демидов, президент Медико-хирургической академии Яков Виллие, затем купец первой гильдии Федор Гауш. Сейчас особняк считается объектом культурного наследия. Рядом с домом расположены станция метро "Василеостровская", остров "Новая Голландия".

Конкурс пройдет 4 сентября, заявки принимаются до конца августа. Начальная цена лота – 3 с небольшим миллиона рублей.

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Фото: Nejdanka / Tripadvisor