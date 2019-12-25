В Петербурге нашли студентку центра "Антон тут рядом"

Девушке нужна медицинская помощь.

В среду, 23 сентября, девушка по имени Софья ушла в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Отмечается, что Софье 21 год, она студентка центра "Антон тут рядом" и страдает аутизмом. Последний раз петербурженку видели в Красногвардейском районе, хотя ее дом расположен в другой стороне, поэтому считают, что она может быть в любом месте. Рост девушки 172 сантиметра, худощавого телосложения. Была в салатовой куртке и полосатом шарфе. Черные волосы и черные глаза. Нуждается в медицинской помощи.

Информация о том, что девушку нашли, появилась в группе "Лиза Алерт" около трех часов дня. Где нашли Софью и в каком она состоянии, не уточняется.

Ранее мы писали, что в Петербурге разыскивают сбежавшего подростка.

Фото: Piter.TV