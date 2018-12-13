В Шувалово петербуржцы ищут пугливого павлина

Хозяева скотного двора надеются узнать местоположение сбежавшей птицы благодаря соцсетям.

Петербуржцы разыскивают пропавшего павлина, который сбежал со скотного двора в Шувалово. Очевидцы рассказали, что видели бегущую птицу по направлению к Стрельне.

Экзотическая птица исчезла утром 9 мая. Известно, что она обладает классическим окрасом. Владельцы животного отметили, что павлин очень пуглив, поэтому они не советуют местным жителям ловить его.

Павлин не ручной и очень пугливый! Птица в стрессовом состоянии, так как впервые находится вне среды обитания к которой привык. Не пытайтесь поймать самостоятельно, улетит или спрячется комментируют хозяева

Ранее Piter.tv писал о том, что в Таврическом саду петербуржцы закружились в вальсе.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб