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В Шувалово петербуржцы ищут пугливого павлина
Сегодня, 9:54
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lesjasap

В Шувалово петербуржцы ищут пугливого павлина

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Хозяева скотного двора надеются узнать местоположение сбежавшей птицы благодаря соцсетям.

Петербуржцы разыскивают пропавшего павлина, который сбежал со скотного двора в Шувалово. Очевидцы рассказали, что видели бегущую птицу по направлению к Стрельне.

Экзотическая птица исчезла утром 9 мая. Известно, что она обладает классическим окрасом. Владельцы животного отметили, что павлин очень пуглив, поэтому они не советуют местным жителям ловить его.

Павлин не ручной и очень пугливый! Птица в стрессовом состоянии, так как впервые находится вне среды обитания к которой привык. Не пытайтесь поймать самостоятельно, улетит или спрячется

комментируют хозяева

Ранее Piter.tv писал о том, что в Таврическом саду петербуржцы закружились в вальсе.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: павлин, стрельна, шувалово
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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