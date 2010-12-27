Петербуржцев попросили помочь найти пропавшую машинистку трамвая

Поиски продолжаются уже неделю.

Петербургский "Горэлектротранс" попросил о содействии горожан в поисках своего пропавшего сотрудника. В социальных сетях накануне появились посты о исчезновении человека.

Пропавшей является водитель трамвая №1 Эльвира Дергачева 1985 года рождения. В последний раз ее видели в своей квартире на Дунайском проспекте вечером 22 декабря. На следующий день после этого женщина взяла выходной и перестала выходить на связь. С 24 декабря ее телефон отключился. Предположительно, пропавшую можно увидеть одетой в короткий черно-малиновый пуховик, синие джинсы и черные кроссовки.

Все вещи и документы машинистки, даже паспорт, остались в квартире, где она проживает. Родственников женщины в Северной столице нет.

Ранее мы сообщали, что в ДТП в Купчино пострадал четырехлетний мальчик.

Фото: Эльвира Дергачева / Эльвира Дергачева. Поиск. / VK