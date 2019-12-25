В Петербурге ищут пропавшую дочь писательницы Ксении Букши

Девочка не выходит на связь с родителями с 31 мая.

В Петербурге разыскивают 14-летнюю дочь писательницы и журналистки Ксении Букши, которая не выходит на связь с родителями более двух дней. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Перепуганная мать обратилась в полицию сегодня ночью. Она рассказала, что девочка, над которой она взяла опеку, бесследно исчезла. В последний раз восьмиклассницу видели 31 мая.

Для поиска школьницы составили ориентировку. Сообщается, что она неоднократно уходила из дома.

Ранее мы писали, что мигрант в день своего рождения изнасиловал школьницу на Елагином острове.

Фото: Piter.TV