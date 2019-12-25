Мигрант в день своего рождения изнасиловал школьницу на Елагином острове

Мужчину поймали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Вечером 1 июня в полицию Петербурга обратилась 40-летняя женщина и заявила об изнасиловании своей дочери 2005 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в этот день около 19 часов на территории Елагина Острова на девочку напал неизвестный и совершил насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали по "горячим следам". Им оказался гражданин Узбекистана, который 1 июня праздновал свое 37-летие. Мужчина находился на территории Петербурга и Ленобласти без регистрации.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемого поместили в изолятор.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании и ограблении немца.

Фото: Piter.TV